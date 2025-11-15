Sturmtief über Westeuropa

Der Zivilschutz meldete zudem zwei Verletzte und einen Vermissten auf einem Campingplatz im Urlaubsort Albufeira. Dort stürzte auch das Dach eines Restaurants ein; es gab 20 weitere Verletzte.
In mehreren Regionen im Süden Portugals gelten Warnungen vor dem Sturm. Bereits am Donnerstag waren südlich von Lissabon zwei Rentner in ihren überschwemmten Häusern ertrunken.
Auch in Teilen Großbritanniens kämpfen die Menschen gegen Hochwasser durch das Sturmtief. Im Südosten von Wales müssen Bewohner an sichere Orte gebracht werden. Aus dem benachbarten Südwesten Englands werden ebenfalls Überschwemmungen gemeldet. In Irland gab es Stromausfälle.
Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.