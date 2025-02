Russische Drohnen (Archivbild). (Uncredited / AP / dpa /)

Wie die zuständige Gebietsverwaltung über Telegram mitteilte, starb ein Bahnmitarbeiter. Die ukrainische Luftabwehr gab an, die Hälfte von rund 160 russischen Drohnen abgefangen zu haben. - Die russische Armee meldete unterdessen weitere Geländegewinne im Osten der Ukraine. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau nahmen die Truppen das Dorf Nowoljubiwka in der Region Luhansk ein.

Der Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine jährt sich am Montag zum dritten Mal.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.