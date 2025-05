Hochwasser

Überschwemmungen in Australien (Lindsay Moller/AAP/dpa)

Ein Mann wurde nach Polizeiangaben in seinem überfluteten Haus etwa 250 Kilometer nördlich von Sydney gefunden. Drei weitere Menschen würden an verschiedenen Orten in der Region vermisst.

Im Bundesstaat New South Wales war innerhalb von zwei Tagen örtlich so viel Regen gefallen wie sonst in vier Monaten. Man werde sich auf weitere schlechte Nachrichten einstellen müssen, sagte der Premierminister des Bundesstaates, Minns. Das staatliche Wetteramt sagte bis mindestens morgen weitere schwere Niederschläge voraus.

