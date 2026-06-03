Auch der Flughafen von Kuwait wurde wieder angegriffen (Foto von März 2026) (Uncredited/AP/dpa)

Das kuwaitische Gesundheitsministerium berichtete zudem von mindestens 63 Verletzten. Das Außenministerium verurteilte die Attacken, bei denen wichtige und zivile Infrastruktur wie der internationale Flughafen beschädigt worden seien. Die Angriffe hätten auch Schäden an diplomatischen Vertretungen verursacht. Zeitweise musste der kommerzielle Flugverkehr wegen der Drohnenangriffe eingestellt werden. Inzwischen teilte die Luftfahrtbehörde des Golfstaates mit, dass der Verkehr in Teilen wieder aufgenommen wurde. Zunächst würden nur Flüge der staatlichen Gesellschaft Kuwait Airways durchgeführt.

Das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando Centcom hatte angegeben, der Iran habe in der vergangenen Nacht Kuwait und Bahrain angegriffen. Die USA wehrten nach eigenen Angaben mehrere Angriffe Teherans ab und nahmen ihrerseits iranische Ziele ins Visier.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.