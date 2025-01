Auf dem vom ukrainischen Katastrophenschutz zur Verfügung gestellten Foto ist ein durch einen russischen Drohnenangriff beschädigtes Wohnhaus im Stadtzentrum zu sehen (Bild vom 1. Januar 2025). (dpa / Ukrainian Emergency Service / Uncredited )

Sieben Personen seien verletzt worden, teilten die Behörden im Onlinenetzwerk Telegram mit. Insgesamt habe die russische Armee die Ukraine in der Silvesternacht mit mehr als 100 Drohnen attackiert. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko brachen mehrere Brände aus, als Trümmer abgeschossener Drohnen auf Gebäude stürzten.

In anderen Teilen der Ukraine gab es ebenfalls Luftalarm. In Saporischschja meldeten die Behörden Explosionen, durch die mehrere Wohnhäuser in Brand geraten seien. Informationen zu Toten oder Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.