Angriffskrieg
Ein Toter und mehrere Verletzte nach russischen Luftattacken auf Ukraine

In der ukrainischen Hafenstadt Odessa hat es bei neuen russischen Luftangriffen mindestens einen Toten gegeben.

    Auf einem Trümmerfeld sieht man in der Ferne zwei Feuerwehrleute als kleine Silhouetten. Ein Schlauch verläuft vom unteren Bildrand zu ihnen.
    Zerstörungen nach einem russischen Luftangriff auf Odessa (Archivfoto; zur aktuellen Meldung liegt noch kein Bildmaterial vor). (IMAGO / Ukrinform / Nina Liashonok)
    Vier Personen wurden nach Angaben des örtlichen Gouverneurs verletzt. Ziel war demnach eine Einrichtung der Infrastruktur. In der Stadt Kramatorsk im Osten des Landes gab es 12 Verletzte bei einem russischen Angriff mit Gleitbomben.
    Das russische Außenministerium hatte am Abend Ausländer in Kiew aufgefordert, die ukrainische Hauptstadt zu verlassen. Die Warnung richte sich an diplomatische Einrichtungen und internationale Organisationen, hieß es. Das Ministerium kündigte Luftangriffe auf Entscheidungszentren und Kommandoposten in Kiew an.
    Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.