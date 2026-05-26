Angriffskrieg

Vier Personen wurden nach Angaben des örtlichen Gouverneurs verletzt. Ziel war demnach eine Einrichtung der Infrastruktur. In der Stadt Kramatorsk im Osten des Landes gab es 12 Verletzte bei einem russischen Angriff mit Gleitbomben.
Das russische Außenministerium hatte am Abend Ausländer in Kiew aufgefordert, die ukrainische Hauptstadt zu verlassen. Die Warnung richte sich an diplomatische Einrichtungen und internationale Organisationen, hieß es. Das Ministerium kündigte Luftangriffe auf Entscheidungszentren und Kommandoposten in Kiew an.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.