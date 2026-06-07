Naher Osten

Israelische Sicherheitskräfte am Tatort. (dpa-news/Ariel Schalit)

Fünf weitere Personen seien verletzt worden, hieß es. Die Polizei sprach von einem Terroranschlag: Der mutmaßliche Täter sei in seinem Fahrzeug erschossen worden.

Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete, es handele sich bei dem Täter um einen arabischen Staatsbürger. Laut Polizei fielen zuerst an einer Tankstelle bei Kochav Jair nordöstlich von Tel Aviv Schüsse. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Anschließend wurden aus zwei nahegelegenen Orten weitere Schussverletzte gemeldet. Ein etwa 30-jähriger Mann sei seinen Verletzungen erlegen. Die islamistische Terrororganisation Hamas reklamierte den Anschlag nicht für sich, äußerte sich aber befürwortend.

In den vergangenen Jahren war es in Israel immer wieder zu Anschlägen von Palästinensern gekommen. Der jüngste Vorfall ereignete sich in israelischen Ortschaften in Grenznähe zum besetzten Westjordanland.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.