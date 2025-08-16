Dänemark
Ein Toter und Verletzte nach Zugunglück

Bei einem Zugunglück im Süden Dänemarks ist ein Mensch ums Leben gekommen.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Außerdem wurden nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt, als ein Schnellzug mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug zusammenstieß. Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe des Orts Bjerndrup, rund 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Der Zug stieß demnach an einem Bahnübergang mit dem Fahrzeug zusammen. Dabei seien mindestens zwei Waggons entgleist. Nach Angaben des Bahnunternehmens waren 95 Menschen an Bord.
    Diese Nachricht wurde am 16.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.