Außerdem wurden nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt, als ein Schnellzug mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug zusammenstieß. Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe des Orts Bjerndrup, rund 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Der Zug stieß demnach an einem Bahnübergang mit dem Fahrzeug zusammen. Dabei seien mindestens zwei Waggons entgleist. Nach Angaben des Bahnunternehmens waren 95 Menschen an Bord.
Diese Nachricht wurde am 16.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.