Wie der staatliche Sender TRT berichtet, soll es sich bei dem Toten um einen der Piloten handeln. Die Ballons seien in dem bei Touristen beliebten Ihlara-Tal in der Region Kappadokien gestartet. Das Gebiet zieht jährlich hunderttausende Besucher aus aller Welt an. Über die Absturzursache ist bislang nichts bekannt.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.