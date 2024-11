Ukraine-Lage

Die russischen auf ukrainische Städte, wie hier Charkiw, gehen weiter. (AP)

Wie das ukrainische Innenministerium mitteilte, gab es in Odessa am Schwarzen Meer ein Todesopfer. Neun Personen seien verletzt sowie Wohnhäuser und zivile Infrastruktur beschädigt worden. Mindestens 25 Menschen wurden nach Angaben der Regionalbehörde in Charkiw im Nordosten des Landes verletzt. Auch in der Region Kiew melden die Behörden mehrere Verletzte. - Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe mit 92 Drohnen und fünf Raketen angegriffen. Die meisten seien abgewehrt worden.

