Evakuierungsaktion

Der Evakuierungsflug mit "Hondius"-Passagieren ist auf dem Luftwaffenstützpunkt Eindhoven gelandet. (picture alliance / ANP / ROB ENGELAAR)

Die US-Gesundheitsbehörden teilten mit, die Person zeige jedoch keine Krankheitssymptome. Ein weiterer Passagier habe leichte Symptome entwickelt, eine Infektion sei aber bisher nicht bestätigt. Gestern hatte die französische Regierung mitgeteilt, dass auch ein französischer Passagier auf dem Rückflug Symptome gezeigt habe.

Die "Hondius" hatte gestern morgen die Insel Teneriffa erreicht. Seither wurden von dort fast 100 Passagiere ausgeflogen, darunter auch vier Deutsche. Nach Angaben der spanischen Regierung sollen heute die letzten beiden Flüge nach Australien und in die Niederlande stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.