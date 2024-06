Bei den schweren Unwettern in der Schweiz wurden Teile der Autobahn A13 zerstört. (AFP / HANDOUT)

Nach den beiden anderen wird weiter gesucht, wie die Polizei mitteilte. Gestern konnte eine Frau aus den Trümmern gerettet werden. In den vergangenen Tagen hatte es heftige Regenfälle gegeben. Ein Erdrutsch zerstörte mehrere Häuser. Auch die Route über den San-Bernardino-Pass in Richtung Süden wird für unbestimmte Zeit nicht passierbar sein. Ein rund 200 Meter langes Stück der Autobahn 13 wurde massiv beschädigt. Die Strecke in Richtung Italien gilt als wichtige Ausweichroute für den Ferienverkehr, wenn der Gotthard-Tunnel überlastet ist.

