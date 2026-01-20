Unwetterkatastrophe

Die zuständige UNO-Koordinatorin sagte, die Zahlen stiegen weiter. Die Situation bleibe dynamisch und gefährlich. Zudem seien die Schäden an der Infrastruktur verheerend. Nach Angaben der Behörden sind rund 40 Prozent einer Provinz im Süden des Landes überschwemmt. Die Menschen würden in Kirchen und Schulen untergebracht, hieß es.
Infolge der wochenlangen Regenfälle sind in Mosambik, Südafrika und Simbabwe zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Am Wochenende hatte Südafrika den nationalen Katastrophenfall ausgerufen.
Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.