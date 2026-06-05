Hochschule

Der Sitz der Zentrale des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes (DAAD). Er vermittelt für Studierende Erasmus-Austauschprogramme. (Thomas Banneyer/dpa)

Wie der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) in Bonn mitteilte, haben seit der Einführung im Juni 1987 eine Million Studentinnen und Studenten aus Deutschland von dem Austauschprogramm profitiert. Der DAAD sprach von einem "historischen Meilenstein". DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee erklärte, das Programm mache Europa konkret erfahrbar. Zu den beliebtesten Zielländern zählen seit Jahren Spanien, Frankreich und Italien.

Seit Juni 1987 haben mehr als 17 Millionen Europäer den Angaben zufolge an dem Programm teilgenommen. Etwa eine Million internationale Studierende sind demnach bisher nach Deutschland gekommen.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.