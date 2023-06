In der Silvrettagruppe in den Tiroler Bergen gab es einen massiven Felssturz. Für Geologen ist klar: Wenn das Eis schwindet, bröckeln die Alpen. (picture alliance / ZEITUNGSFOTO.AT / APA / picturedesk.com / ZEITUNGSFOTO.AT)

Wie das österreichische Bundesland mitteilte, lösten sich am Sonntag eine Million Kubikmeter Fels vom Südgipfel des Fluchthorns bei Galtür. Das entspreche etwa 120.000 Lkw-Ladungen, hieß es. Der neue Südgipfel des Fluchthorns sei nun um 19 Meter niedriger, sagte Tirols Landesgeologe Figl. Bei dem Vorfall waren keine Menschen zu Schaden gekommen.

In der Schweiz kam es in der vergangenen Nacht zu einem Bergsturz. Dabei wurde das geräumte Dorf Brienz nur knapp verfehlt. Anders als beim jüngsten Bergsturz in Tirol in Österreich gilt in Brienz nicht der Klimawandel als Auslöser. Der Berg dort ist nach Angaben von Experten seit Jahrtausenden in Bewegung.

