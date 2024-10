Das Regionale Meteorologische Zentrum Kolkata (IMD) sagte voraus, dass der Zyklon "Dana" in den nächsten drei Tagen in mehreren Distrikten von Odisha und Westbengalen schwere Regenfälle bringen wird. (Rupak De Chowdhuri / ZUMA Press Wi / Rupak De Chowdhuri)

In den Bundesstaaten Odisha und Westbengalen sind Schulen geschlossen und Flüge sowie Zugverbindungen gestrichen. Die Behörden warnen, dass der Tropensturm am späten Abend oder morgen früh mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde auf Land treffen dürfte. In der Region leben rund 150 Millionen Menschen.

Bundeskanzler Scholz bricht heute zu einer dreitägigen Indienreise auf, in deren Mittelpunkt deutsch-indische Regierungskonsulationen stehen. Arbeitsminister Heil und Wirtschaftsminister Habeck sind bereits dort; auch Außenministerin Baerbock und Bildungsministerin Stark-Watzinger reisen an. Die Gespräche sollen in der Hauptstadt Neu-Delhi stattfinden - rund 1.500 Kilometer vom Golf von Bengalen entfernt.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.