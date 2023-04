Eine Million Raucher in England erhalten kostenlose E-Zigaretten. (imageBROKER/Ian Murray)

Ziel sei es, das Land bis 2030 rauchfrei zu machen, teilte das Gesundheitsministerium in London mit. Durch Infos in den Packungen und persönliche Beratung sollen die Nutzer über die Gefahren des Rauchens aufgeklärt werden. Derzeit greift noch etwa jede zehnte Frau in England während der Schwangerschaft zur Zigarette. Die Regierung stellt für die Kampagne umgerechnet mehr als 51 Millionen Euro bereit.

Bereits seit 2018 läuft in Großbritannien eine Gesundheitskampagne, um den Zuckergehalt in Soft-Getränken zu reduzieren. Nach einer ersten Studie der Cambridge University hat die damals eingeführte Zuckersteuer die Fettleibigkeit bei zehn- und elfjährigen Mädchen um acht Prozent verringert. Damit konnten in dieser Altersklasse pro Jahr mehr als 5.200 Fälle von Fettleibigkeit verhindert werden.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.