Das teilte die Polizei des Kantons Nidwalden mit. Die 61-Jährige sei die einzige Person in der für acht Fahrgäste zugelassenen Gondel gewesen. Auf Videos von Skifahrern war zu sehen, wie sich die Gondel vom Seil löst, den Hang hinunter rutscht und sich dabei mehrfach überschlägt. Die Unfallursache ist noch unklar. Zum Zeitpunkt des Unglücks in rund 2.000 Metern Höhe im Skigebiet Engelberg-Titlis wurde vor lokal starken Windböen gewarnt.
Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.