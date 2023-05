Brandenburg

Bundeskanzler Scholz besucht Tiefengeothermie-Projekt. (Soeren Stache/dpa)

Die Nutzung von Erdwärme werde auf dem Weg zu einer CO2-freien Wirtschaft sehr wichtig werden, erklärte der SPD-Politiker. Es handele sich um eine Zukunftstechnik, die an vielen Orten in Deutschland funktionieren könne. Auf seiner Reise nach Äthiopien und Kenia vergangene Woche hatte Scholz die größte Geothermie-Anlage Afrikas besucht. Schon dort hatte er betont, das Verfahren lasse sich in Deutschland ebenso einsetzen - und das werde man auch tun. In Schwerin ist bereits eine Geothermie-Anlage in Betrieb.

