Die Hintergründe zuerst: Der Asiatische Gepard ist vom Aussterben bedroht. Die wenigen Exemplare der Art leben im Iran. Der Gepard "Pirouz" (in etwa: "siegreich") war deswegen im Land sehr bekannt und geradezu populär. Er wird sogar in dem Song "Baraye" erwähnt, der inoffiziellen Hymne der aktuellen Proteste. Pirouz wurde zehn Monate alt und starb nach offiziellen Angaben an Nierenversagen. Nach dem Tod gab es in den sozialen Medien zahlreiche Reaktionen - und viel Kritik. Dabei wird den iranischen Behörden unter anderem Inkompetenz vorgeworfen.