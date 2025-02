Senator Mitch McConnell (picture alliance / Sipa USA / Sipa USA)

Damit endet eine politische Ära in der Kongresskammer. McConnell gilt als mächtiger Strippenzieher und gewiefter Taktiker. Der Politiker aus dem Bundesstaat Kentucky gehört dem Senat seit 40 Jahren an. McConnell war der am längsten amtierende Fraktionschef in der Geschichte der Kongresskammer: Diesen Posten hatte er im vergangenen November nach 17 Jahren abgegeben. Der 83-Jährige hatte zuletzt zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Von 2015 bis 2021 war McConnell Senats-Mehrheitsführer. In dieser Funktion blockierte er zahlreiche Gesetzesvorhaben der demokratischen Regierung unter Präsident Barack Obama und stärkte dessen Nachfolger Donald Trump nach dessen Amtsübernahme 2017 den Rücken. Das Verhältnis zwischen beiden kühlte aber ab, nachdem McConnell Trump nach der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 für die Gewalt mitverantwortlich gemacht hatte. Im November gab er seinen Posten als Vorsitzender der Republikaner im Senat ab.

