Polizei-Reform

Die britische Innenministerin Shabana Mahmood bei einem Besuch des Londoner Stadtteils Lambeth (Archivbild) (picture alliance / empics / James Manning)

Innenministerin Mahmood erklärte, das derzeitige Polizeimodell sei nicht mehr zeitgemäß. Die neue Behörde mit dem Namen "National Police Service" solle sich nach dem Vorbild des US-amerikanischen FBI um Terrorismus, Betrug, organisierte Kriminalität und andere komplexe Straftaten kümmern. Damit soll die Arbeit der National Crime Agency, die bisher für organisierte Kriminalität verantwortlich war, mit Aufgaben wie Terrorismusbekämpfung zusammengelegt werden.

Im Gegenzug wird erwartet, dass die Regierung die Gesamtzahl der 43 Polizeibehörden in England und Wales reduzieren wird, um Kosten zu senken.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.