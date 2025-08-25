Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf anonyme Vertreter des Verteidigungsministeriums. Einige Einheiten seien mit M17-Pistolen oder M4-Gewehren ausgestattet, hieß es. Gewalt dürfe jedoch nur als letztes Mittel und ausschließlich als Reaktion auf eine unmittelbare Gefahr für Leben oder schwere Körperverletzung angewendet werden.
Hunderte unbewaffnete Soldaten der Nationalgarde sind seit zwei Wochen in den Straßen Washingtons im Einsatz, nachdem Trump einen Kriminalitätsnotstand für den Bezirk ausgerufen hatte. Verteidigungsminister Hegseth genehmigte in der vergangenen Woche ihre Bewaffnung.
