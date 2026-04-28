EU-Richtlinien

Nun Standard: Ein USB-Typ-C-Stecker. (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / monticello)

Damit endet eine jahrelange Übergangsfrist zur Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie. Derzeit haben noch viele Laptops Ladekabel, die mit Geräten anderer Hersteller inkompatibel sind. So wurde stets das Original-Netzteil benötigt. Mit der Neuregelung müssen alle Geräte, die eine Leistungsaufnahme von bis zu 240 Watt haben, über USB-C geladen werden können. Zuvor waren bereits die Anschlüsse von Handys und elektronischen Kleingeräten angeglichen worden.

Allerdings kann sich weiterhin die Kapazität bei der Stromübertragung der USB-C-Kabel unterscheiden. Ein Ladekabel vom Smartphone kann bei einem Laptop möglicherweise nur für ein langsames Laden sorgen oder sogar ungeeignet sein.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.