Merz bei De Wever

Der Großteil der eingefrorenen russischen Vermögenwerte liegt bei dem Finanzdienstleister Euroclear in Brüssel. (IMAGO / Werner Lerooy)

Die besondere Betroffenheit Belgiens sei unbestreitbar und müsse so adressiert werden, dass alle europäischen Staaten dasselbe Risiko tragen, heißt es in einer Erklärung des Kanzlers. Zusammen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte Merz am Abend mit de Wever über eine Freigabe des in der EU eingefrorenen russischen Staatsvermögens gesprochen.

Die Mittel sollen für den ukrainischen Abwehrkampf gegen Russland genutzt werden können. Der belgische Premier befürchtet in diesem Fall rechtliche Konsequenzen sowie Vergeltungsmaßnahmen des Kreml, weil die russischen Mittel bei der Gesellschaft Euroclear in Brüssel liegen. Die drei Gesprächspartner einigten sich darauf, bis zum Europäischen Rat am 18. Dezember eine Lösung zu finden. Die finanzielle Unterstützung der Ukraine sei von zentraler Bedeutung für die Sicherheit Europas, heißt es weiter.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.