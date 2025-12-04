Europäische Union

Wie das Parlament mitteilte, beschlossen die Unterhändler, dass Wein mit weniger als 0,05 Prozent Alkohol künftig als "alkoholfrei" vermarktet werden kann. Wein mit deutlich reduziertem Alkoholgehalt, aber mehr als 0,5 Prozent, darf als "alkoholreduziert" bezeichnet werden. Der Kompromiss ist Teil eines Unterstützungspakets für Winzer. Künftig werden mehr Rodungen auf Weinbergen zugelassen, um eine Überproduktion zu begrenzen. Die Mitgliedstaaten können ihre Betriebe dafür finanziell unterstützen; auch EU-Mittel stehen bereit.
Der Weinanbau leidet unter einem rückläufigen Absatz und gestiegenen US-Zöllen. Die Einigung muss vom Parlament und vom Rat noch offiziell gebilligt werden.
Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.