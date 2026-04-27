Nach fünf Verhandlungsrunden einigten sich die kommunalen Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi. Die Beschäftigten erhalten innerhalb von drei Jahren rund 8,5 Prozent mehr Geld. Das Einstiegsgehalt für Berufsanfänger wird um neun Prozent angehoben. Nachtarbeit wird künftig mit höheren Zuschlägen vergütet.
In dem Tarifkonflikt im Saarland hatte die Gewerkschaft mehrmals zu Warnstreiks bei Bussen und der Saarbahn aufgerufen.
Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.