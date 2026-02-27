Mitteilung
Einigung im Tarifstreit zwischen Bahn und Lokomotivführern

Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und ihren Lokomotivführern gibt es eine Einigung. Das teilten das Unternehmen und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer - GDL - in der Nacht mit. Einzelheiten sollen heute um elf Uhr bekannt gegeben werden.

    Die beiden Tarifparteien sitzen sich in einem relativ kleinen Raum an zwei Tischreihen gegenüber. Man sieht sie von der Seite.
    Die Verhandler der Deutschen Bahn und der GDL zu Beginn der Verhandlungen. (dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Damit sind Streiks bei der Bahn abgewendet. Die entscheidende fünfte Verhandlungsrunde in Berlin hatte am Montag begonnen; Ende des Monats hätte die Friedenspflicht geendet. Es ist die erste Tarifrunde zwischen beiden Seiten ohne Arbeitsniederlegungen seit 2018. In der laufenden Runde hatte die Gewerkschaft unter anderem bis zu acht Prozent mehr Geld gefordert.
