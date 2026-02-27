Mitteilung Einigung im Tarifstreit zwischen Bahn und Lokomotivführern
Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und ihren Lokomotivführern gibt es eine Einigung. Das teilten das Unternehmen und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer - GDL - in der Nacht mit. Einzelheiten sollen heute um elf Uhr bekannt gegeben werden.
Damit sind Streiks bei der Bahn abgewendet. Die entscheidende fünfte Verhandlungsrunde in Berlin hatte am Montag begonnen; Ende des Monats hätte die Friedenspflicht geendet. Es ist die erste Tarifrunde zwischen beiden Seiten ohne Arbeitsniederlegungen seit 2018. In der laufenden Runde hatte die Gewerkschaft unter anderem bis zu acht Prozent mehr Geld gefordert.
