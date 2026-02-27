Mitteilung

Einigung im Tarifstreit zwischen Bahn und Lokomotivführern

Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und ihren Lokomotivführern gibt es eine Einigung. Das teilten das Unternehmen und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer - GDL - in der Nacht mit. Einzelheiten sollen heute um elf Uhr bekannt gegeben werden.