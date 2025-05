Vereinigte Arabische Emirate

Mehrere Lastwagen mit Hilfsgütern überquerten einen Grenzposten zum Gazastreifen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ohad Zwigenberg)

Durch die Lieferungen könnten zunächst 15.000 Menschen in dem besetzten Gebiet mit Essen versorgt werden, heißt es in einer Erklärung aus Abu Dhabi. Israel äußerte sich bisher nicht dazu. Unklar ist, wann die Hilfslieferungen aufgenommen werden sollen.

Am Montag waren erstmals nach mehr als elf Wochen israelischer Blockade Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gelangt. Gestern erreichten rund 100 Lkw das Palästinensergebiet. Bei der Übergabe der Lebensmittel gebe es aber Schwierigkeiten, erklärten die Vereinten Nationen. Wegen fehlender Genehmigungen befänden sich die Lastwagen noch in einem von Israel kontrollierten Bereich hinter dem Grenzzaun.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.