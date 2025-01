Übereinstimmende Berichte

Noch ist eine Waffenruhe im Gazastreifen nicht bestätigt (Archivbild). (AP / Mahmoud Illean)

Wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, soll die israelische Regierung morgen über das Abkommen abstimmen. Der türkische Außenminister Fidan sprach von einem wichtigen Schritt für die regionale Stabilität. Der künftige US-Präsident Trump schrieb auf seiner Online-Plattform Truth Social, dass Geiseln in Kürze freigelassen würden. Es gebe einen Deal.

Bereits seit Montag wurde immer wieder berichtet, die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und einen Austausch von israelischen Geiseln mit palästinensischen Häftlingen stünden kurz vor dem Abschluss. Die Gespräche in der katarischen Hauptstadt Doha waren Anfang Januar wieder aufgenommen worden. Die USA, Katar und Ägypten vermitteln zwischen Israel und der Hamas, da diese nicht direkt miteinander verhandeln.

Erste Details: 33 Geiseln für rund 1.000 Gefangene?

Einige mutmaßliche Details eines Abkommens wurden bekannt: Aus Verhandlungskreisen hieß es, es gehe zunächst um eine 42-tägige Waffenruhe. In einer ersten Phase sollen demnach schrittweise 33 israelische Geiseln freigelassen werden, "beginnend mit Kindern und Frauen".

Wie die "Times of Israel" berichtete, sollen dann am 16. Tag nach Inkrafttreten des Abkommens Verhandlungen über eine zweite Phase beginnen. In dieser könnten verschleppte Soldaten und Männer im wehrfähigen Alter sowie die Leichen der toten Geiseln freigegeben werden. Zudem könnte der Abzug der israelischen Truppen beginnen, bevor in der dritten und letzten Phase des Abkommens der Krieg endgültig beendet werden soll.

Man werde Gaza nicht verlassen, bis alle Geiseln zu Hause seien, betonte ein israelischer Regierungsvertreter. Ziel sei, alle 98 Geiseln zurückzuholen. Allerdings ist unklar, wie viele von ihnen noch am Leben sind. Unter den Verschleppten sind Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft, darunter auch Deutsche.

Hamas will Freilassung von 1.000 Palästinensern

Aus dem Umfeld der Hamas hieß es, dass im Austausch für die 33 israelischen Geiseln rund 1.000 palästinensische Gefangene freigelassen werden sollten, darunter auch Menschen, die langjährige Haftstrafen verbüßten. Ein israelischer Regierungsvertreter erklärte dagegen, "mehrere hundert Terroristen" würden freigelassen. Er könne jedoch keine genauen Zahlen nennen, da dies davon abhänge, wie viele von den 33 Geiseln noch am Leben seien. Israel würde zudem den Vertriebenen im Süden des Gazastreifens erlauben, in den Norden zurückzukehren, allerdings nur zu Fuß über die Küstenstraße, hieß es.

Militärische Pufferzone soll vorerst bleiben

Medienangaben zufolge soll es Israel erlaubt sein, zumindest während der ersten Phase der Waffenruhe eine "Pufferzone" im Gazastreifen aufrechtzuerhalten und ihre Armee weiter dort zu stationieren, um die Sicherheit der israelischen Grenzorte zu gewährleisten. Allerdings werde es der palästinensischen Bevölkerung erlaubt sein, sich zwischen dem Norden und dem Süden des Gebiets zu bewegen, berichtete die israelische Zeitung "Haaretz".

Bei den Gesprächen müssten noch Einzelheiten zum Rückzug der israelischen Armee aus Gebieten im Gazastreifen geklärt werden, meldete die "Times of Israel" in der Nacht unter Berufung auf arabische Unterhändler. Die Hamas habe Israel aufgefordert, Karten und einen Zeitplan für den Rückzug vorzulegen, der von den internationalen Vermittlern während der Umsetzung überwacht werden solle, sagten der Hamas nahestehende Quellen.

Beide Seiten betonen Bereitschaft

Der israelische Außenminister Gideon Saar verwies auf die "echte Bereitschaft auf unserer Seite, ein Abkommen zu erreichen". "Ich glaube, dass wir, wenn wir diesen Geiseldeal erreichen, eine Mehrheit in dieser Regierung haben werden, die das Abkommen unterstützen wird", sagte er bei einem Besuch in Rom. Die Hamas erklärte, sie hoffe, dass die Verhandlungsrunde zu einem "klaren und umfassenden Abkommen" führen werde.

Israels Regierung vor Belastungsprobe

Der angestrebte Deal sorgt innerhalb des israelischen Kabinetts von Ministerpräsident Netanjahu allerdings für Streit: Die rechtsextremen Minister kritisieren das mögliche Abkommen scharf. "Der Deal ist wirklich katastrophal", sagte Sicherheitsminister Ben Gvir, der mit seinem Rücktritt drohte. Finanzminister Smotrich hatte zuletzt jegliche Vereinbarung mit der Hamas als "Kapitulationsabkommen" bezeichnet. Eine Vereinbarung müsste vom Sicherheitskabinett und der gesamten Regierung gebilligt werden.

In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv versammelten sich am Abend laut örtlichen Medien wieder tausende Menschen und demonstrierten für ein Abkommen über die Freilassung der Geiseln. In Jerusalem protestierten zugleich Hunderte gegen einen solchen Deal. "Ein freigelassener Terrorist ist der Mörder von morgen", sagte einer der Teilnehmer.

Schwierige Fragen noch offen

Weitere schwierige Frage wären nach einem Abkommen zu klären: Andreas Reinicke, ehemaliger EU-Sonderbeauftragter für den Friedensprozess im Nahen Osten und heute Direktor des Orient-Instituts, sagte im Deutschlandfunk, die politischen Entscheidungen stünden auf beiden Seiten noch bevor. Dabei gehe es darum, wer künftig den Gazastreifen kontrolliert und ob eine Zwei-Staaten-Lösung befürwortet wird. "Aber die Chance für eine Waffenruhe ist da", sagte Reinicke. "Dieses könne der Einstieg sein auch zur Klärung von Territorialfragen."

Auslöser des Kriegs Angriff der Hamas

Ausgelöst wurde der Krieg im Gazastreifen durch den beispiellosen Terrorangriff der Hamas und mit ihr verbündeter Gruppen auf Israel am 7. Oktober 2023. Dabei wurden israelischen Angaben zufolge 1.210 Menschen getötet und 251 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. 94 Geiseln sollen sich nach wie vor im Gazastreifen befinden, 34 von ihnen sind laut der israelischen Armee bereits tot.

Israel geht seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde, die nicht unabhängig überprüft werden können, bislang mehr als 46.600 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.