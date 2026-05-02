Finanzpolitik

Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD). (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Das kündigte der Vizekanzler und SPD-Vorsitzende in der Süddeutschen Zeitung an. Vorgesehen sei eine deutliche Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen. Dazu müssten Spitzenverdiener mit sechsstelligen Gehältern ihren Beitrag leisten. Kanzleramtschef Frei kündigte an, Ziel sei eine echte Entlastung möglichst vieler Steuerzahler. Der CDU-Politiker sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, er halte es für nicht zielführend, die Reform vollkommen aufkommensneutral und als reine Umverteilung zu gestalten.

Die schwarz-rote Koalition hatte angekündigt, zum 1. Januar 2027 eine Steuerreform umzusetzen. Ende März hatte Kingbeil erklärt, Ziel sei es, 95 Prozent der Beschäftigten mit einigen hundert Euro pro Jahr zu entlasten. Die Gegenfinanzierung ist jedoch zwischen Union und SPD umstritten.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.