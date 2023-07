Rezepte vom Arzt lassen sich ab heute in ersten Apotheken auch mit der Krankenversichertenkarte einlösen. (dpa / Stephan Jansen)

In ersten Apotheken können E-Rezepte von nun an mit der Versichertenkarte der Krankenkasse eingelöst werden. Versicherte müssen die Karte dafür in ein Lesegerät der Apotheke einstecken. Bis Ende Juli sollen laut Bundesgesundheitsministerium voraussichtlich 80 Prozent der Apotheken diesen neuen Weg per Karte anbieten. Bisher sind E-Rezepte anstelle des gewohnten rosa Zettels schon über eine Smartphone-App oder einen ausgedruckten QR-Code einlösbar.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.