Brandenburg

Der Brandenburger Landtag im Potsdamer Stadtschloss. (IMAGO / Schöning)

Angesiedelt werden soll das Gremium beim Landtag in Potsdam, wie die Regierungsfraktionen von SPD und CDU mitteilten. Es gehe darum, die Perspektiven der Bürger stärker in die Debatte über die künftige Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einzubringen, hieß es.

Die Koalitionsparteien wollen im Juni einen Antrag zur Einrichtung des Rates in den Landtag einbringen. Das Gremium soll sich aus Brandenburger Bürgern zusammensetzen, die durch ein Zufallsverfahren ausgewählt werden. Dabei soll ein möglichst vielfältiges Abbild der Gesellschaft gewährleistet werden.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.