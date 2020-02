Einsamkeit Wenn Stille krank macht

Einsamkeit ist ein Problem in unserer Gesellschaft. In Zeiten größerer Mobilität zerbrechen Gemeinschaften – in der Nachbarschaft, der Kirchengemeinde, im Dorf. Gerade in einem Bundesland wie Brandenburg, das von der Wendezeit geprägt ist, wird das deutlich. Betroffen sind vor allem alte Menschen.

Moderation: Vanja Budde

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek