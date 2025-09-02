US-Gericht

Das hat ein Bundesgericht entschieden. Der Richter erklärte, die Regierung von Präsident Trump habe gegen Bundesgesetze verstoßen, indem sie angeordnet habe, dass Soldaten Agenten der Einwanderungsbehörde ICE bei Razzien begleiteten. Einen Abzug der im Süden Kaliforniens verbliebenen Truppen ordnete der Richter jedoch nicht an.
Der demokratisch regierte Bundesstaat Kalifornien hatte in einer Klage geltend gemacht, die Truppenentsendung nach Los Angeles habe gegen ein Gesetz verstoßen, das die militärische Durchsetzung innerstaatlicher Gesetze verbietet.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.