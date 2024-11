Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament

Die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Das von Kanzler Scholz initiierte Telefonat habe bei ihm diesen Eindruck sicherlich noch verstärkt. So könne man auch die jüngste Eskalation im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erklären. US-Präsident Biden sei wohl nun zur Einsicht gelangt, dass Europa die Ukraine nicht so unterstütze, wie es notwendig sei. Für Biden sei es zudem die letzte Möglichkeit, Kiew zu stärken, bevor sein Nachfolger Trump die Ukraine-Politik der USA in eine andere Richtung lenke, erklärte Strack-Zimmermann.

Nach Medienberichten hat die US-Regierung die Beschränkungen für den Einsatz der Langstreckenwaffen aufgehoben. Damit kann die Ukraine nun die Raketenabschussrampen in Russland ins Visier nehmen. Mehrere russische Außenpolitiker warnten bereits die Ukraine vor diesem Schritt. Moskau werde in einem solchen Fall mit der größtmöglichen Härte reagieren, hieß es.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 18.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.