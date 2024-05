Der russische Präsident Putin (AFP / SERGEY BOBYLEV)

In Europa, insbesondere in den kleinen Staaten, sollte man sich der Folgen bewusst sein, sagte Putin bei einem Besuch in Usbekistan. Details nannte er nicht.

Putin reagierte damit auf Äußerungen von NATO-Generalsekretär Stoltenberg und von Ministern östlicher NATO-Staaten. Diese hatten betont, bestehende Beschränkungen für ukrainische Angriffe sollten aufgehoben werden.

Auch der EU-Außenbeauftragte Borrell schloss sich der Forderung an. Der Einsatz westlicher Waffen gegen russisches Territorium sei nach dem Kriegsrecht durchaus möglich und kein Widerspruch, erklärte Borrell in Brüssel. Das Aufheben nationaler Beschränkungen werde immer wichtiger. Borrell begründete dies unter anderem mit Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew von Rußland aus.

Bundeskanzler Scholz lehnt es bisher ab, der Ukraine zu gestatten, von Deutschland gelieferte Waffen für Angriffe auf russisches Gebiet zu verwenden. Am Sonntag hatte Scholz erklärt, man habe mit Kiew klare Regeln vereinbart, die funktionierten.

