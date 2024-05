Nordrhein-Westfalen

Die Polizei hat vier Objekte in Duisburg durchsucht, die im Zusammenhang mit mutmaßlichen Unterstützern der islamistischen Terrororganisation Hamas stehen. (Deutschlandradio)

Wie das nordrhein-westfälische Innenministerium mitteilte, durchsuchten Einsatzkräfte vier Objekte. Sie sollen mit der Gruppierung "Palästina Solidarität Duisburg" in Verbindung stehen. Diese war vor einer Woche vom Ministerium verboten worden. Die ideologische Ausrichtung der Gruppierung sei durch ein antiisraelisches und antisemitisches Weltbild geprägt, hieß es dazu. Dieses verbreite die Gruppe in Versammlungen und in den Sozialen Medien. Zudem solidarisiere sie sich mit dem bewaffneten Kampf der Hamas und befürworte die Befreiung Palästinas in den Grenzen von 1947 vor der Gründung des Staates Israel.

