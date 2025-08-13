Waldbrände in Südeuropa (Thanassis Stavrakis/AP/dpa)

In Spanien gibt es nach Angaben der Behörden derzeit 14 größere Feuer. Ein Helfer der Feuerwehr kam ums Leben. Sieben Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Rund 8.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Spanien hat andere europäische Länder um Hilfe gebeten, insbesondere bei der Versorgung mit Löschflugzeugen.

Ein Todesopfer wurde auch aus Albanien gemeldet, wo es Waldbrände in mehreren Landesteilen gibt. In Griechenland sprach ein Feuerwehr-Vertreter von den bislang schwierigsten Tagen der diesjährigen Waldbrandsaison. Allein gestern seien im ganzen Land mehr als 80 neue Brände registriert worden. Waldbrände gibt es derzeit auch in Italien und Portugal.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.