Die niederländische Feuerwehr ist aufgrund der zahlreichen Waldbrände an verschiedenen Orten überlastet, daher unterstützen französische Feuerwehrleute die Löscharbeiten auf einem Militärübungsplatz. (picture alliance / ANP / ROB ENGELAAR)

In den Niederlanden wurden auf Truppenübungsplätzen nahe Oirschot im Süden und Weert im Südosten des Landes rund 135 Hektar Vegetation durch die Flammen zerstört. Der nationale Koordinator für Waldbrandkontrolle, Kok, warnte vor einer Überforderung der Einsatzkräfte. Unterstützung erhielten die Feuerwehrleute aus Belgien, Deutschland und Frankreich.

Die italienischen Behörden melden, dass mindestens sieben Quadratkilometer Wald bei einem Brand in der Toskana zerstört worden seien. Zwischenzeitlich mussten etwa 3.500 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Ein Großteil der Evakuierten konnte aber bereits wieder in ihre Häuser zurückkehren. In Deutschland mussten die Löschversuche bei einem Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz im brandenburgischen Jüterbog wegen dortigen der Munitionsbelastung des Geländes abgebrochen werden.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.