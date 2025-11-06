Oberstes Gericht in USA

Wieder "nur" zwei Geschlechter im US-Reisepass. (Symbolbild) (imago / Maksym Yemelyanov)

Der Oberste Gerichtshof hat eine Regelung der Regierung unter Präsident Trump bestätigt, wonach es nur noch die Einträge "männlich" oder "weiblich" gibt. Trans- und nicht binäre Einträge sind damit nicht mehr möglich.

Trump hatte nach seinem Amtsantritt im Januar eine Exekutivanordnung erlassen, wonach nur noch zwei Geschlechter auf Basis der Geburtsurkunden anerkannt werden. Gegen die Entscheidung gab es Klagen vor niedrigeren Instanzen. Diese wies der Supreme Court jetzt zurück.

