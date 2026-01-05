Schneefall

In Amsterdam fielen hunderte Flüge aus. (picture alliance / ANP / Ramon van Flymen)

An vielen Flughäfen und Bahnhöfen kam es zu Ausfällen, besonders stark betroffen war der Flughafen Schiphol in den Niederlanden. Dort mussten rund 700 Flüge gestrichen werden. Auch in Großbritannien und in Deutschland waren Flughäfen betroffen, in Hamburg fielen sieben Flüge aus. In einigen Ländern Nordeuropas blieben Schulen geschlossen. Durch den Schnee war in vielen Regionen außerdem der Straßenverkehr stark beeinträchtigt, in Frankreich bildeten sich Staus mit einer Gesamtlänge von rund 1000 Kilometern.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.