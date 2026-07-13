Jahresbericht

Das geht aus dem jährlichen Bericht des Clubs der Auslandskorrespondenten in China hervor, kurz FCCC. Fast zwei Drittel der Befragten gaben demnach an, dass sie während ihrer Arbeit von der Polizei oder anderen Behördenvertretern behindert wurden. Mehr als drei Viertel führten an, dass Interviewpartner Termine abgesagt hätten - entweder, weil sie eingeschüchtert würden oder weil sie keine Erlaubnis für das Gespräch erhalten hätten. Insgesamt beklagen die meisten Befragten, dass die Arbeitsbedingungen oftmals nicht den internationalen Standards entsprechen. Die Auslandskorrespondenten weisen zudem darauf hin, dass der Druck auf ihre chinesischen Kollegen und Mitarbeiter wächst. Für den Bericht wurden fast 90 Journalisten von internationalen Medien befragt.
Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.