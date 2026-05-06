Russischer Angriffskrieg

Soldaten der 110. Territorialverteidigungsbrigade der Ukraine im Schützengraben in der Region Saporischschja. (picture alliance / Photoshot / Dmytro Smolienko / Avalon)

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte den Beginn auf Mitternacht Ortszeit angesetzt. Das Präsidialamt in Kiew erklärte, die Feuerpause gelte unbefristet, solange der russische Gegner nicht angreife. Von Russland ist lediglich für Freitag und Samstag eine Waffenruhe angeordnet, wenn dort an den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg erinnert wird.

Gestern waren bei russischen Luftangriffen auf mehrere ukrainische Städte mindestens 22 Menschen getötet und mehr als 80 weitere verletzt worden. Ukrainische Behörden berichteten von Einschlägen unter anderem in Saporischschja und Kramatorsk.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.