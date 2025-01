Unternehmen

Eine italienische Ita-Airways-Maschine. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Urbanandsport)

Die Nachfolgerin der in Konkurs gegangenen staatlichen Fluglinie Alitalia wird künftig vom Lufthansa-Manager Jörg Eberhart geführt. Lufthansa übernimmt in einem ersten Schritt 41 Prozent der ITA-Anteile und zahlt dafür 325 Millionen Euro. Perspektivisch ist eine vollständige Übernahme für insgesamt 829 Millionen Euro geplant. Die Lufthansa erwartet durch den Einstieg eine Gewinnsteigerung in dreistelliger Millionenhöhe. Die größte deutsche Fluglinie plant für dieses Jahr 10.000 Neueinstellungen, darunter 800 Piloten.

