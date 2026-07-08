Behörden zufolge stützte ein Bauunternehmen das Tragwerk im Inneren ab. In dem 37 Stockwerke großen Gebäude waren verbogene Stahlträger und durchhängende Decken entdeckt worden. Teile der Fassade stürzten während der Hauptverkehrszeit auf die Straße. Umliegende Gebäude mussten zwischenzeitlich evakuiert werden.
Das Hochhaus stammt aus den 1970er Jahren und war früher ein Bürogebäude. Aktuell finden dort Umbauarbeiten für die Einrichtung von Luxusappartements statt.
Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.