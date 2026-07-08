Umliegende Gebäude wurden evakuiert. Die Arbeiten dürften nach Behördenangaben mehrere Tage dauern. Gestern waren in dem 37 Stockwerke großen Haus verbogene Stahlstützen und durchhängende Decken entdeckt worden. Teile der Fassade waren während der Hauptverkehrszeit auf die Straße gefallen.
Das Hochhaus stammt aus den 1970er Jahren und war früher ein Bürogebäude. Aktuell finden Umbauarbeiten für die Einrichtung von Luxusappartements statt.
Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.