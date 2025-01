Tarifkonflikt

Die Gewerkschaft Verdi hat die Post-Mitarbeiter zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. (picture alliance / dpa/ Malte Christians)

Beschäftigte in zahlreichen Städten bundesweit sollten sich an dem Ausstand beteiligen, teilte Verdi in Berlin mit. Es werde zu Ausfällen und Verzögerungen bei der Zustellung von Paketen und Briefen kommen. Die Gewerkschaft fordert eine Entgelterhöhung von sieben Prozent und zusätzliche Urlaubstage. Der Post zufolge ist der Spielraum für Lohnerhöhungen sehr gering, da Briefmengen im Digitalzeitalter schrumpften und der Investitionsbedarf groß sei. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Mitte Februar angesetzt.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.