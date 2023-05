Frankfurts Trainer Oliver Glasner (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Michael Weber)

Grund seien die sportliche Entwicklung und die Gesamtdarstellung in der Rückrunde, teilte der Klub mit. Frankfurt belegt nach zuletzt zehn Spielen ohne Sieg in der Tabelle Platz neun, steht aber im Finale des DFB-Pokals. Glasner gelang mit der Eintracht in der vergangenen Saison mit dem Gewinn der Europa League einer der größten Erfolge der Vereinsgeschichte.

