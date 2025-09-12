Fußball
Eintracht-Frankfurt-Frauen bangen nach 1:2 gegen Real Madrid um Champions-League-Einzug

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Qualifikation für die Champions League das Hinspiel gegen Real Madrid verloren.

    Laura Freigang vom Frauen-Team von Eintracht Frankfurt bei der Champions-League-Qualifikation gegen Real Madrid.
    Die Hessinnen unterlagen im Hinspiel am Donnerstagabend mit 1:2 dem Team um die ehemalige Eintracht-Torhüterin Merle Frohms. Die Entscheidung über ein Weiterkommen fällt am 18. September in Madrid.
