Eintracht-Frankfurt-Frauen bangen nach 1:2 gegen Real Madrid um Champions-League-Einzug
Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Qualifikation für die Champions League das Hinspiel gegen Real Madrid verloren.
Die Hessinnen unterlagen im Hinspiel am Donnerstagabend mit 1:2 dem Team um die ehemalige Eintracht-Torhüterin Merle Frohms. Die Entscheidung über ein Weiterkommen fällt am 18. September in Madrid.
Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.